Андрей Мостовой заявил, что хочет играть в России только за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мыслями о будущем в футболе.

— Ты недавно сыграл 150-й матч за «Зенит». Осознаешь, насколько это большая цифра?

— Большая, да. Я еще видел статистику по голам. Я там на 50-м, что ли, месте в истории «Зенита»... Можно немножко забить и выше подняться.

— Помимо «Зенита» российские клубы вообще не рассматриваешь? Только Европа?

— Наверное, только Европа, да. Хотелось бы такой маршрут. Но не буду загадывать, не хочу рассказывать в интервью о своих планах. Я много об этом говорил. Ну а там, как сложится, поживем — увидим.

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой в нынешнем сезоне отыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Дарик Агаларов