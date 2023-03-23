0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Андрей Мостовой заявил, что у россиян в «Зените» нет права на ошибку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как воспринимает конкуренцию за место в составе петербургской команды.

«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче. У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться. Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться, сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция — твой двигатель», — приводит слова Мостового Sport24.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-mostovoy-o-russkikh-v-zenite-prava-na-oshibku-net-sygrayesh-plokho-menyayut-pervyye-polgoda-ya-muchilsya
dsadadad
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров — о поражении «Сочи»: «Из команды все соки уже выжали»

Быстров — об участии Михайлова в матче «Нижний Новгород» — «Торпедо»: «Честно, смешно»