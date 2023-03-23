Андрей Мостовой заявил, что у россиян в «Зените» нет права на ошибку

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как воспринимает конкуренцию за место в составе петербургской команды.

«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче. У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться. Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться, сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция — твой двигатель», — приводит слова Мостового Sport24.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.