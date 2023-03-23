Андрей Мостовой заявил, что «Зениту» не хватает лидера в раздевалке

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об отсутствии лидера в раздевалке петербургской команды.

«Должен ли быть русский костяк в команде? Но и результат по-прежнему есть. Тем не менее считаю, что нам сейчас не хватает сильных личностей не в футбольном плане, а лидеров в раздевалке. Уход Дзюбы, Азмуна и Оздоева? Всегда обидно, когда такие люди уходят. Сначала думаешь: как можно представить «Зенит» без Ярика, без Дзюбы. Но потом понимаешь, как быстро даже о таких людях могут забыть. Жизнь продолжается, ничего особо не поменялось. Незаменимых реально нет. Но общения немного не хватает. В раздевалку заходишь — а там семь человек по-португальски говорят. Но мы понимаем, что уровень наших бразильцев очень высокий. Так что грех жаловаться. Кто сейчас лидер раздевалки? Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке», — приводит слова Мостового Sport24.

Он также рассказал, что в команде разделен клубный автобус.

«Сначала идут обычные места, а сзади — комнатка для старичков. Несколько лет назад зашел в автобус, смотрю — мест нет. Захожу в эту комнатку, а там — Дзюба, Лунь, Рак, Кержаков, Караваев, Мага. И я сел. А сейчас захожу в эту комнатку и понимаю — остались только я, Миша и Кара», — добавил Мостовой.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.