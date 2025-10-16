Видео
16 октября, 12:59

Мовсесьян: «Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным»

Сергей Ярошенко

Андрей Мовсесьян прокомментировал назначение на должность заместителя генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы», — приводит слова Мовсесьяна пресс-служба клуба.

О назначении 49-летнего Мовсесьяна было объявлено 16 октября. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.

Источник: ФК «Спартак»
9

  • Rosinant

    Вон оно чО! Родным?! И вот теперь всё стало понятно с многолетними трансферными косяками в ЦСКА. Мне "нравится" честность человека, вот так вот запросто без обиняков открыто объявиться кротом. А я говорил!

    16.10.2025

  • Кудрявый мальчуган

    Тебя, ванючее чмо, выпрут через год из свинарни и больше никуда не возьмут, потому что ты будешь меченым Хрюндельклубом, это как клеймо по жизни!

    16.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Надеюсь что и в самом деле в клуб пришел человек который знает все реалии российского футбола. Правда, многое зависит от того как его примут в клубе, ведь на своих местах остались те, из-за плохой работы которых пригласили цсковца. Наверняка они уязвленные воспользуются перовой же возможностью подставить и помешать новенькому. Хватит ему авторитета и веса? Второй важный вопрос - если Мовсесьян захочет показать своё знание рынка и умение вести торг и КУПИТ пару-другую действительно сильных игроков в РПЛ - как это скажется на академии Спартака? Те кто рассчитывал как Маслов, Денисов, Рассказов, Литвинов, и т.д. попасть в первый состав - сразу же поймут что им ничего не светит. Хорошо если новый руководитель сумеет в школе найти и выдвинуть талантливого игрока, и поможет ему закрепиться в основе. Как это происходит в ЦСКА.

    16.10.2025

  • ANTI BOMG

    первый на вход Федот? (ямб или хорей).

    16.10.2025

  • RSMsouth

    Новый начальника в любом великом клубе , переходя из другого великого : "Рад присоединиться к великому клубу «............», который является для меня родным\не чужим\всегда за него болел с детства . Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится ( цвета клуба ) и сделает команду сильнее. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы"

    16.10.2025

  • zg

    Удачи и честности!

    16.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Добро пожаловать!

    16.10.2025

  • Армеец

    Жаль выперли от нас....Профессионал!

    16.10.2025

  • shpasic

    когда церемония целования ромбика?

    16.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Андрей Мовсесьян
