Андрей Николаев отреагировал на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о возможном переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Очень непонятное желание приобрести Соболева. Это, наверное, нужно сочетать тем, что куда-то уходит либо Сергеев, либо Кассьерра. «Зенит» все время старается играть в одного нападающего. Кассьерра — железобетонный основной игрок, а Сергеев — его конкурент. Переходить в «Зенит» и конкурировать со вторым российским нападающим, чтобы выходить на замену, — это, мне кажется, такое себе занятие. Только если Соболева очень сильно заманивают финансами. Но я не понимаю, для чего он и зачем, — цитирует Николаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.