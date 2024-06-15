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Сегодня, 03:14

Плетнев: «Если Глушенков сядет в «Зените» на скамейку, то он потеряет в качестве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Судя по выступлению за «Локомотив» Глушенков, конечно, усилит «Зенит», добавит качества в атакующих действиях. Важно, что берут россиянина — в условиях лимита такой человек обязательно нужен. Но вопрос, сможет ли он конкурировать в этих позициях с бразильцами? Как бы не сел на банку. Это игрок сборной России. Понятно, что мы нигде не выступаем, но такой человек по определению должен играть. Если Глушенков сядет на скамейку, то он потеряет в качестве», — цитирует Vprognoze.ru Плетнева.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11781695-pletnev-prokommentiroval-vozmozhnyj-perehod-glushenkova-iz-lokomotiva-v-zenit.html
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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