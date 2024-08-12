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Сегодня, 15:29

Полищук: «Зенит» попал в десятку с Глушенковым — на поле он говорит с бразильцами на одном языке»

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Футбольный функционер Андрей Полищук прокомментировал успешную игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова на старте сезона.

«Зенит» попал в десятку с Глушенковым — Макс с бразильцами на поле как на родном языке говорит. Не думаю, что Глушенкова могут испортить деньги. Он может куражиться, может заигрываться на поле. Но звездной болезни у Макса нет», — цитирует Полищука «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В первых 6 матчах за клуб из Санкт-Петербурга нападающий забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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