Андрей Семенов: «Наверное, мое возвращение в «Ахмат» уже невозможно»

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семенов поделился мнением о возможном возвращении в грозненский клуб.

«Готов ли вернуться в «Ахмат» и помочь команде? Ну, это все обговаривается. Но наверное, мое возвращение в «Ахмат» уже невозможно. Я уже говорил об этом. Изжил себя в этом клубе», — приводит слова Семенова «РБ Спорт».

35-летний игрок выступал за грозненцев с 2014 года. Защитник покинул клуб 1 июля по истечении срока контракта.

После 12 туров РПЛ «Ахмата» с шестью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.