Синицын: «Мусаев может выстроить игру, которая будет соответствовать ожиданиям «Краснодара»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на продление клубом контракта с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Наверное, это хороший вариант, вполне сильный специалист, который может выстроить приличный атакующий футбол и сильную команду. Будут нужны исполнители, вполне допускаю, что в следующем сезоне будет зрелищный футбол. В плане игры, которую может выстроить Мусаев, она вполне может соответствовать требованиям руководства и добиваться определенных результатов», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

Срок предыдущего соглашения Мусаева с «Краснодаром» истекал в конце сезона-2023/24, а новый контракт рассчитан до 31 мая 2026 года.