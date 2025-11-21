Сметанин: «Динамо» поможет не распродажа футболок «Ну и?», а хороший футбол и поддержка болельщиков»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых против «Динамо» Махачкала.

— Поможет ли «Динамо» распродажа футболок «Ну и?» по 100 рублей? Вы серьезно это спрашиваете? Да хоть за рубль пусть продают. Говорить нужно сейчас о других вещах.

На прошлой неделе я говорил о том, что у «Динамо» нет сейчас ничего — ни футбола, ни результатов, ни места в турнирной таблице. Отсюда и решение Карпина уйти. Первое, что сейчас надо сделать Ролану Гусеву — вернуть качество футбола, набор игроков это позволяет. Тогда придет результат. Уверен, что и поддержка болельщиков должна сыграть свою роль, полные трибуны всегда мотивируют футболистов.

Планирую ли я купить футболку «Ну и?» за 100 рублей? Нет, — сказал Сметанин «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо» 23 ноября.