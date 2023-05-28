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Сегодня, 14:35

Агент полузащитника «Рубина» Саплинова: «Он приступил к тренировкам в общей группе после травмы»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Александра Саплинова, рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«Александр только недавно приступил к тренировкам в общей группе после травмы. Пока не могу сказать, какое будущее ждет игрока. Форму наберет, сезон закончится. А там будем общаться с «Ростовым» и с «Рубином», — сказал Талаев «СЭ».

В нынешнем сезоне Саплинов принял участие в пяти матчах Первой лиги за казанцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 стал победителем ФНЛ и вышел в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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