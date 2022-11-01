Агент Талаев: «Между Сычевым и Марином никаких проблем нет»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, сообщил, что между его клиентом и Джимми Марином нет никаких проблем.

«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Все уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В матче 15-го тура чемпионата России против «Факела» (4:1) Сычевой направил мяч в пустые ворота, но его одноклубник Марин добил мяч и таким образом оформил дубль в этой встрече.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.