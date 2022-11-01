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Сегодня, 14:33

Агент Талаев: «Между Сычевым и Марином никаких проблем нет»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, сообщил, что между его клиентом и Джимми Марином нет никаких проблем.

«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Все уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В матче 15-го тура чемпионата России против «Факела» (4:1) Сычевой направил мяч в пустые ворота, но его одноклубник Марин добил мяч и таким образом оформил дубль в этой встрече.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sy-chevoj-uladil-vse-voprosy-s-marinom-draki-ne-by-lo/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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