Агент нападающего «Торпедо» Стефановича: «У Ильи есть желание помочь клубу решить главную задачу — остаться в РПЛ»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее игра.

«Сейчас у Ильи есть желание помочь «Торпедо» решить главную задачу — остаться в РПЛ. Пока один шанс остался, он все будет делать для этого. У Ильи действующий контракт с «Торпедо», никаких переговоров нет. Если будут какие-то предложения, то клуб будет их рассматривать», — сказал Талаев «СЭ».

26-летний Стефанович выступает за «Торпедо» с февраля 2023 года. На счету нападающего 4 гола в 10 матчах.

Контракт футболиста с «автозаводцами» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.