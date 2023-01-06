Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки «Торпедо» на сборах

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки команды на сборах к началу второй части сезона РПЛ.

— Что интересного еще запланировано в Тамбове?

— В подготовительный период мы часто пользуемся неспецифическими средствами. Утренние тренировки, пока футболисты еще «свежие», мы проводим с мячом: отрабатываем точность и постепенно увеличиваем объем. Вечерние тренировки направлены на работу разных групп мышц. Изначально планировали лыжи, тай-бо и бассейн. Лыжи сейчас решили заменить боксом, это добавит определенной агрессии. Любая ударная техника для мужчин, для спортсменов полезна.

— А если кто-то из игроков никогда в жизни не занимался боксом и даже не надевал боксерские перчатки?

— Тем лучше. Чем ниже уровень, тем легче достичь желаемого эффекта. Наша задача — проработать те группы мышц, которые очень сложно проработать на футбольном поле или в тренажерном зале. Мы говорим с инструкторами, которые проводят занятия, объясняем, что именно нам нужно в текущий момент. Любую из тренировок можно подстроить под те потребности, которые сейчас есть у футболистов. Например, на утренней тренировке мы дали нагрузку на прямые мышцы, значит, вечером нам требуется больше боковых движений на приводящие, на косые мышцы спины. Мы правильно расставляем акценты.

— Но тренировка на лыжах все же состоится?

— Планируем девятого января, если позволит погода и технические условия. Что касается занятий на катке, то в первые дни сбора проводить их не рекомендуется, поскольку еще не полностью восстановлены координационные способности игроков после отпуска. Лыжи безопаснее: там если ты и падаешь, то не получаешь травм, как на катке.

— Вы ведь уже наверняка успели проанализировать: в каком состоянии по первым ощущениям футболисты вышли из отпуска?

— Да, я сразу для себя отметил тех футболистов, которые, на мой субъективный взгляд, не до конца выполнили программу. Послезавтра мы повесим датчики GPS, и картина станет уже более объективной.