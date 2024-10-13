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Сегодня, 16:04

Тихонов: «Мне нравится «Спартак» Станковича, но не место в таблице»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в этом сезоне.

«Мне нравится «Спартак» Станковича, нравятся его эмоции и то, как команда периодически играет. Единственное, что не нравится, — место в таблице. Надо прибавлять и выигрывать, чтобы конкурировать с теми, кто идет выше», — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» с 19 очками после 11 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч московская команда проведет дома против «Краснодара». Игра состоится 19 октября.

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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