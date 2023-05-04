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Сегодня, 09:15

Тихонов — о Дуарте: «Если ты был капитаном в 23 года, у тебя должны быть качества. Пока я этого не вижу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Средний игрок. Если ты был в прошлой команде, откуда тебя брали, капитаном в 23 года, у тебя должны быть качества, за что тебе дали эту повязку. Пока я этого не вижу. Адаптация? Если ты там звезда, капитан, прояви лидерские качества. Адаптация — это футбол. Но если ты совершаешь обычные ошибки... Это немного другое», — сказал Тихонов «СЭ».

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел 5 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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