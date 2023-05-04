Тихонов — о судействе: «Практически во всех играх есть ошибки. Посмотрите, сколько арбитров уже отстранили»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре «СЭ» оценил качество судейства в чемпионате России.

«Практически во всех играх есть ошибки. Посмотрите, сколько судей уже отстранили. Но почему-то это происходит все дальше и дальше. Есть ошибки, которые влияют на результат. И у «Спартака» были такие моменты, например когда Соболев забивал «Уралу». Это влияет. Поэтому и тренер, и все вокруг нервничают. В данный момент судейские ошибки — это составляющее нашего футбола. Но и у футболистов есть ошибки. Ничего не сделаешь. Мы не можем что-то сделать с арбитрами, это они должны повышать уровень своей работы. Разночтения правил, трактовок... Каждый арбитр судит по-своему. Два квалифицированных арбитра — один в поле, другой ВАР, — но принимают разные решения. Иногда неправильные. Что мы можем сделать? Только ждать, когда станет лучше», — сказал Тихонов «СЭ».

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»