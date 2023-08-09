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Сегодня, 16:23

Тихонов о календаре «Спартака»: «Стали играть чаще и сразу все заныли»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» оценил плотность календаря красно-белых.

«У всех календарь сложный. Играть надо больше. Почему у нас стало больше игр и все сразу стали жаловаться? Многие играли раньше осенью в еврокубках. Большая нагрузка была на футболистов. Теперь привыкли играть раз в неделю, стали играть чаще и сразу все заныли. Многие тренеры сейчас предъявляют претензии. Зачем это клубам, у которых нормальная скамейка?» — сказал Тихонов «СЭ».

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью перед игрой FONBET Кубка России с «Пари НН» (5:4), которая состоялась 8 августа, отметил, что красно-белые проведут следующий матч 11 августа, а нижегородцы — 14 августа.

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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