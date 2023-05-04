Тихонов: «У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил результаты красно-белых в весенней части чемпионата России.

«Сразу ожидали многого. Во-первых, у «Спартака» была неплохая концовка перед уходом на перерыв. Во-вторых, предсезонный турнир и первые игры с «Локомотивом» были интересными. Поэтому и возникло много ожиданий. Были моменты, когда «Спартак» не выигрывал, случались судейские ошибки. Помним и драку в Санкт-Петербурге в матче Кубка — вылетели футболисты группы атаки. Потом появились травмы — Промес, Джикия, Мозес. У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат», — сказал Тихонов «СЭ».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на 1 очко. 4 мая красно-белые на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом» (61).

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»