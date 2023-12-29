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РПЛ

Сегодня, 16:19

Тихонов: «Ожиданий от «Спартака» было больше. Из новичков никто, кроме Бабича, не может себя проявить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.

«Пятое место «Спартака»? Несколько очков не хватило до третьего места. Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше. Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше. У «Спартака» очень тяжелый старт после паузы — это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трех играх. Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Спартак» в 18 турах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
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