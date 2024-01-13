Тихонов раскритиковал летную трансферную кампанию «Спартака»: «Пока один Бабич. Рябчук не показал ничего»

Сегодня, 14:00
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о летней трансферной кампании красно-белых.
— Как вам перемены, которые происходят в «Спартаке»?
— Желаю удачи, буду следить за ними. Новый спортивный директор? Посмотрим. У нас и Эшуорт был, и до этого. Давайте посмотрим, что будет за усиление. Много говорили про то усиление, но пока только один Бабич.
— Остальные не заиграли? Бонгонда, например.
— И что. Забил несколько голов в начале чемпионата, все.
— Есть еще Рябчук.
— Он играет в составе?
— Егор Титов сравнивал его с Жирковым, что сегодняшний Юрий Валентинович лучше.
— Егор Титов плохих вещей не скажет. Я считаю, что Рябчук на данный момент за те деньги, которые на него потратили, не показал ничего.
— То есть показал только Бабич.
— Да. За Рябчука заплатили пять или шесть миллионов. Думаю, что если брали футболиста, он должен был играть в основном составе. В данный момент я бы не сказал, что он сильнее тех, кто есть. Давайте посмотрим. Сейчас еще пройдут сборы, по весне будем смотреть.
«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.