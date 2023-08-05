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Сегодня, 14:27

Тихонов: «Перевес на стороне «Ростова» ощутимый»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

«Обе команды после двух туров набрали четыре очка, но это немного разные очки. У «Крыльев» ничья с «Динамо», а у «Ростова» — с «Зенитом». Причем «Ростов» испытывал серьезные трудности с составом. Но теперь эти проблемы решены, и в игру готовы вступить крепкие опытные бойцы. Перевес на стороне гостей ощутимый, но и хозяева что-то покажут», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

Матч состоится сегодня, 5 июля, начало — 15.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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