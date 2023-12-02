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РПЛ

Сегодня, 19:39

Тихонов: «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином».

«Стоит отдать должное Марцелу Личке, к зимней паузе «Динамо» подходит с очень хорошими результатами. Москвичи не проигрывают с конца сентября, потом и кровью проложив себе дорогу в топ-3. Догнать «Краснодар» с «Зенитом» будет непросто, однако сейчас у команды есть мотивация побеждать и набирать очки.

Думаю, «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами. «Рубин» в последних турах неплохо прошелся по аутсайдерам чемпионата, однако игра с «Локомотивом» в Кубке хорошо показала, что казанцам сложно играть на выезде против сильного соперника. Жду здесь уверенной победы «Динамо», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

После 16 туров «Динамо» находится на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 28 очками, «Рубин» расположился на 7-м месте (25 очков).

Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет 4 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в 19.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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