Тихонов: «Краснодару» победа над «Оренбургом» нужна как воздух»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

«Краснодар» все-таки упустил лидерство в турнирной таблице РПЛ, неожиданно проиграв «Уралу». Теперь «быки» оказались в позиции догоняющих. Перед зимней паузой Ивичу необходимо как минимум не отстать от «Зенита» еще сильнее, поэтому победа нужна как воздух.

К счастью для краснодарских фанатов, в этом туре «быкам» предстоит домашний матч с «Оренбургом», который переживает серьезный спад. Оренбуржцы уже семь матчей подряд без побед, у команды явные проблемы как в защите, так и в нападении. У себя дома «Краснодар» не проигрывает уже давно, поэтому должен уверенно набирать очки. И все же последние матчи «быков» обнаружили бреши в их обороне, поэтому мне кажется, что тут не обойдется без голов с обеих сторон», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Игра пройдет 3 декабря на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Команда из Краснодара набрала 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. Оренбуржцы с 14 баллами располагаются на 13-й строчке.