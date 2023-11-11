Тихонов о поражении «Урала» от «Крыльев Советов»: «Команда находится в кризисе»

Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу самарской команды над «Уралом» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Дело в психологии «Урала», да и «Крылья» здорово смотрелись в первом тайме, у них было много моментов, хорошо выбегали в атаку, очень быстро играли, с чем и не справились екатеринбуржцы. Не просто так же Помазуна признали лучшим игроком, он и вытащил пенальти при счете 0:1, и еще несколько моментов было. Прекрасно понимаю, что «Урал» на данный момент тяжеловат, но моменты у екатеринбуржцев тоже были, они пытались отыграться. Удаление Газинского, наверное, было: если ты рукой в лицо толкаешься, значит, это красная карточка. Не сказал бы, что-то, что происходит с «Уралом», это невезение. В данный момент команда находятся в кризисе», — сказал Тихонов «СЭ».

«Крылья Советов» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Урал» идет 12-м с 16 очками.