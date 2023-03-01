0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:46

Тихонов: «Идея РФС проводить ретро-матчи — правильная»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что РФС планирует запуск проекта Лига легенд.

«Идея РФС проводить ретро-матчи — правильная. Сейчас у нашего футбола и болельщиков множество ограничений, влияющих на интерес — от международной изоляции до Fan ID. А матчи под эгидой Лиги легенд, без сомнения, будут собирать зрителей на трибунах, особенно в регионах. Мне хорошо запомнилась прошлогодняя атмосфера на «Петровском» и на «Открытие Арене» — очень праздничная и одновременно душевная. А потом ведь такие матчи — это встреча старых друзей и ностальгия болельщиков, и по своей молодости», — приводит слова Тихонова Sport24.

Ранее сообщалось, что старт Лиги легенд РФС планирует матчем с участием московского «Динамо» и сборной России, составленных из заслуженных игроков 90-х-2000-х годов.

В 2022 году РФС провел два Матча легенд, в которых сыграли легенды «Зенита» и московского «Спартака».

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Футбол
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»

Вильмар Барриос: «Сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените»