Тихонов: «Идея РФС проводить ретро-матчи — правильная»

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что РФС планирует запуск проекта Лига легенд.

«Идея РФС проводить ретро-матчи — правильная. Сейчас у нашего футбола и болельщиков множество ограничений, влияющих на интерес — от международной изоляции до Fan ID. А матчи под эгидой Лиги легенд, без сомнения, будут собирать зрителей на трибунах, особенно в регионах. Мне хорошо запомнилась прошлогодняя атмосфера на «Петровском» и на «Открытие Арене» — очень праздничная и одновременно душевная. А потом ведь такие матчи — это встреча старых друзей и ностальгия болельщиков, и по своей молодости», — приводит слова Тихонова Sport24.

Ранее сообщалось, что старт Лиги легенд РФС планирует матчем с участием московского «Динамо» и сборной России, составленных из заслуженных игроков 90-х-2000-х годов.

В 2022 году РФС провел два Матча легенд, в которых сыграли легенды «Зенита» и московского «Спартака».