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Тихонов: «Когда я играл, для нас любой предсезонный матч считался серьезной проверкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал об отношении к матчам во время сборов.

«Когда я играл, для нас любой предсезонный матч считался серьезной проверкой. Мы не любили проигрывать никогда. В данный момент наблюдаем за подготовкой команд, и «Зенит» играет не в самом оптимальном составе. Тренерский штаб пробует разные сочетания игроков, меняет схемы. Вообще, с сербскими командами мы всегда пересекались на сборах, играли, как принято говорить, от ножа. Порой чуть ли не до драк доходило. Было огромное количество фолов. Тем не менее все это остается на поле, а друг к другу мы относимся хорошо, все-таки они нам братья», — приводит слова Тихонова RT.

4 июля футболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» (1:2) на «Кубке PARI Премьер». Ранее на турнире подопечные Сергея Семака обыграли «Нефтчи» (3:1). В заключительном для себя матче зенитовцы сыграют против «Фенербахче» 9 июня.

Источник: RT
Андрей Тихонов
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