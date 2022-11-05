Андрей Тихонов считает, что «Локомотив» может обыграть «Урал» в предстоящем матче

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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом».
«Конечно, кто-то скажет, что фаворит тут «Урал», я же придерживаюсь обратной точки зрения. Да, «Урал» уже семь игр не проигрывает, а «Локомотив» трясет, бросает из огня да в полымя, непонятно, что ждать от этой команды. Но в последней игре с ЦСКА «Локо» показал, что может играть в атакующий футбол — где-то везет, где-то нет.
В этом матче встречаются две разные команды. «Урал» играет более прагматично, где-то от обороны, где-то высоко. «Железнодорожники» пока не так универсальны. Думаю, «Локо» не проиграет, но может и выиграть", — цитирует Тихонова Metaratings.ru.
На данный момент «Урал» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» разместился на 14-й позиции (12 очков).
Команды сыграют 6 ноября в 14.00 по московскому времени.
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