Андрей Тихонов: «Может ли «Зенит» потерпеть два поражения подряд? Почему нет»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мыслями о матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

«Зенит» имеет комфортное преимущество в таблице и может позволить себе период несобранности. После паузы график их результатов идет по нисходящей. И это не зависит от уровня соперника — игра может быть неуверенной как с кем-то ниже классом, так и с примерно равным себе. «Урал» — очень колючий противник и может преподнести сюрприз, и ему неважно, на чьем поле это делать. Может ли «Зенит» потерпеть два поражения подряд? Почему нет? Другое дело, что дома он стабильно забивает по три, а «Уралу» уже в этом сезоне забивал четыре. Так что и здесь будет фаворитом» , — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. «Урал» расположился на 10-й позиции (25 очков).