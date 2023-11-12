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РПЛ

Сегодня, 13:57

Тихонов: «Хорошо, что у Карпина два нападающих. В «Спартаке» такой здоровой конкуренции нет»

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о конкуренции среди форвардов «Ростова».

«Как оценю форму Комличенко? У него тоже была травма, и вместо нападающего выходил Егор Голенков, который забивал и приносил пользу. Николай — ударный форвард, а Егор, пожалуй, более техничный. Хорошо, что у Валерия Карпина есть два таких нападающих. Здоровая конкуренция будет обоих подталкивать к новым свершениям. В том же «Спартаке» ее нет. Был бы Шамар Николсон — была бы и конкуренция», — цитирует RT Тихонова.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдет 12 ноября. Начало — в 19.30 по мск.

На данный момент ««Спартак» с 21 очком занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Ростов» на 11-й позиции (17 очков).

Источник: russian.rt.com
Андрей Тихонов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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