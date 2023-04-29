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Сегодня, 14:35

Тихонов: «Когда все лидеры в составе, можно ожидать хорошей игры от «Спартака»

Тихонов высказался о не очень удачных результатах «Спартака» после возобновления сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов высказался о не очень удачных результатах команды после возобновления сезона.

«Что происходит со «Спартаком» в последнее время? Хороший вопрос. Второй тайм с «Краснодаром» (4:3) был хорош. Мы все прекрасно понимаем, что в составе «Спартака» все зависит от игроков травмированных, заболевших. Когда вышел Промес, игра стала другой. Надеюсь, сегодня, возможно, появится еще Мозес. Когда все лидеры в составе, можно ожидать хорошей игры от «Спартака». По тому, как «Спартак» играл на предсезонном турнире и как красно-белые выглядели в первой игре на Кубок с «Локомотивом», все ждали, что «Спартак» самый близкий к «Зениту» и рассчитывали, что покажут довольно хорошую игру. Но получилось где-то одна неудачная игра, где-то судейские решения не на пользу «Спартака», потом пошли травмы и желтые карточки на Кубок, где была драка с «Зенитом»... Ожиданий был много от команды. Думаю, игра с «Ростовом» будет очень интересной», — приводит слова Тихонова Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ после 24-х туров «Ростов» набрал 49 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» имеет в своем активе 48 очков и занимает третью строчку. Сегодня, 29 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые примут у себя дома ростовчан. Начало встречи — в 19:30 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-tikhonov-kogda-vse-lidery-v-sostave-mozhno-ozhidat-khoroshey-igry-ot-spartaka-vse-zavisit-ot-travmirovannykh
Андрей Тихонов
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