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Сегодня, 10:15

Тихонов — о «весна-осень»: «Если мы не играем в еврокубках, почему бы и не перейти?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе на систему «весна-осень».

«Очень серьезный вопрос. Здесь затрагиваются и команды второй лиги. Но если мы сейчас не играем в еврокубках, то почему бы и не перейти? Чтобы всем было комфортно. В 90-х, когда мы играли в еврокубках, была система «весна-осень». И ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Мы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА нормально играли. «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. «Локомотив» выступал хорошо. Все это было. Не понимаю, в чем преимущество нынешней системы», — сказал Тихонов «СЭ».

Чемпионат России окончательно перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2012/13. Сезон-2011/12 стал переходным, он стартовал весной 2011 года и завершился весной 2012 года.

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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