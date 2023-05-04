Тихонов — о «весна-осень»: «Если мы не играем в еврокубках, почему бы и не перейти?»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе на систему «весна-осень».

«Очень серьезный вопрос. Здесь затрагиваются и команды второй лиги. Но если мы сейчас не играем в еврокубках, то почему бы и не перейти? Чтобы всем было комфортно. В 90-х, когда мы играли в еврокубках, была система «весна-осень». И ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Мы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА нормально играли. «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. «Локомотив» выступал хорошо. Все это было. Не понимаю, в чем преимущество нынешней системы», — сказал Тихонов «СЭ».

Чемпионат России окончательно перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2012/13. Сезон-2011/12 стал переходным, он стартовал весной 2011 года и завершился весной 2012 года.

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»