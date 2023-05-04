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Сегодня, 10:00

Тихонов — о тренерской карьере: «Были предложения из ближнего зарубежья и России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры.

«Каждый сейчас занимается своим делом. Если будет какое-то предложение, которое устроит, будем работать. Из РПЛ или ФНЛ — без разницы. Но сейчас попасть в какую-то команду непросто. Предложения были. Обращались из ближнего зарубежья и из России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать. Цель работать тренером? Мы для чего-то учились на тренера. Конечно, хочется работать. Если будет интересное предложение, почему нет», — сказал Тихонов «СЭ».

Последним местом работы Андрея Тихонова в РПЛ были «Крылья Советов». Специалист возглавлял самарскую команду в 2017 и 2018 годах. Последним клубом, который тренировал россиянин, была «Астана». Андрей Тихонов возглавлял клуб из Казахстана в 2020 и 2021 годах.

Напомним, под руководством Андрея Тихонова «Астана» завоевала бронзовую медаль чемпионата Казахстана 2020 года.

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Андрей Тихонов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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