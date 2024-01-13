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Сегодня, 14:40

Тихонов — об иностранцах в «Спартаке»: «Приходят и уходят через полгода-год. Их слишком много»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об иностранцах в стане красно-белых.

— В «Спартаке» большое количество иностранцев в условиях когда мы находимся в состоянии бана, работают португальские специалисты, много легионеров, Пол Эшуорт из Великобритании, вы понимаете, для чего такое большое количество иностранцев в нынешних условиях?

— Не понимаю.

— То есть они не дают результата...

— Они приходят и уходят через полгода-год. И что? Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, здесь просто зарабатывают деньги и уезжают. Пускай рассуждают сами. Мое мнение, что их слишком много в данный момент.

Ранее Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака», а Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента клуба. Ранее оба работали в лиссабонской «Бенфике».

«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
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