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Сегодня, 15:08

Ангбан пошел на понижение зарплаты ради перехода в махачкалинское «Динамо»

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Полузащитник «Динамо» из Махачкалы Викторьен Ангбан заявил, что пошел на существенное понижение в заработной плате ради перехода в клуб из Дагестана.

— Правильно ли я понимаю, что ты пошел на понижение зарплаты, перейдя в «Динамо»?

— Да, это так. Мне важно было играть, мне нужна была практика. Я был готов пойти на понижение. Деньги не на первом месте стояли в этом вопросе.

— Тогда расскажи, как проходит твоя адаптация в команде? Регион интересный.

— Меня все здесь устраивает, все очень хорошо. Руководство, тренеры, игроки — все приняли меня очень хорошо, — сказал Ангбан «РБ Спорт».

Накануне махачкалинцы на своем поле сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ. Красно-белые (15 очков) занимают пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)

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