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РПЛ

Сегодня, 14:02

Ангбан признался, что в «Сочи» есть паника по поводу последнего места в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Естественно, когда мы на последнем месте, в команде есть некая паника. Но надо понимать, что у нас осталось две игры [в этом году], мы будем стараться брать там какие-то очки. Думаю, что все будет хорошо», — цитирует Ангбана «Спорт День за Днем».

«Сочи» с 10 очками занимает последнее место в РПЛ после 16 матчей. В последнем матче команда Александра Точилина разгромно уступила «Зениту» (0:3).

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Сочи
Викторьен Ангбан
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