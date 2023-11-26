Ангбан признался, что в «Сочи» есть паника по поводу последнего места в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Естественно, когда мы на последнем месте, в команде есть некая паника. Но надо понимать, что у нас осталось две игры [в этом году], мы будем стараться брать там какие-то очки. Думаю, что все будет хорошо», — цитирует Ангбана «Спорт День за Днем».

«Сочи» с 10 очками занимает последнее место в РПЛ после 16 матчей. В последнем матче команда Александра Точилина разгромно уступила «Зениту» (0:3).