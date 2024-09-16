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Сегодня, 15:44

Ангбан считает, что Касинтура способен попасть в топ-клуб

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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан поделился мнением об игре своего одноклубнике Эгаша Касинтуры.

«Эгаш — топ-игрок, он хорошо начал сезон, он важен для нас. Надеемся, что в скором времени он вернется на поле и поможет нам в сезоне. Модет ли он попасть в топ-клуб? Сто процентов. Если он также будет продолжать развиваться, то, конечно, он сумеет заиграть в больших клубах», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».

На счету 26-летнего Касинтуры семь матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Источник: РБ Спорт
Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
Викторьен Ангбан

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