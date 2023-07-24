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Сегодня, 13:35

Ангбан заявил, что будет готов к следующему матчу «Сочи»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан заявил, что примет участие в следующем матче клуба.

Вчера, 23 июля, сочинская команда в 1-м туре РПЛ сезона-2023/24 на своем поле обыграл «Балтику» (2:0).

«Со мной все хорошо. Рад, что команда победила. В следующем матче уже выйду на поле, буду готов», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».

Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 7 матчах команды и не отличился результативными действиями. В мае 2023 года он продлил контракт с командой на три года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-en-angban-budu-gotov-k-sleduyushhemu-matchu-sochi/
ФК Сочи
Викторьен Ангбан
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