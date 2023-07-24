Ангбан заявил, что будет готов к следующему матчу «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан заявил, что примет участие в следующем матче клуба.

Вчера, 23 июля, сочинская команда в 1-м туре РПЛ сезона-2023/24 на своем поле обыграл «Балтику» (2:0).

«Со мной все хорошо. Рад, что команда победила. В следующем матче уже выйду на поле, буду готов», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».