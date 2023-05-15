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15 мая, 18:23

Ангбан заявил, что выйдет на поле в оставшихся матчах сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан заявил, что в этом сезоне он сможет выйти на поле.

«Чувствую себя хорошо. Скоро вернусь на поле. Думаю, в оставшихся матчах помогу команде и выйду на поле», — приводит слова Ангбана «РБ Спорт».

Ангбан выступает за «Сочи» с лета 2021 года. В составе российского клуба 26-летний ивуариец провел 35 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

В нынешнем сезоне РПЛ «Сочи» располагается на девятом месте в турнирной таблице. После 27 туров у команды 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-en-angban-vy-jdu-na-pole-v-ostavshihsya-matchah-sezona/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Викторьен Ангбан
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