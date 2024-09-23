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Сегодня, 03:17

Мельникова: «Стала болеть за «Спартак», потому что этот клуб познакомил меня с футболом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, почему в футболе поддерживает московский «Спартак».

«Папа у меня увлекался футболом, но не помню, за какую команду болел. Скорее всего, за воронежский «Факел», потому что я родилась в Воронеже. Я помню только эмоциональные вспышки из детства, когда папа очень яро болел. С футболом никогда не была связана, но в сентябре-октябре 2022 года «Спартак» пригласил меня на матч, и с этого момента я стала болеть за «Спартак», потому что этот клуб познакомил меня с футболом. Так что с октября 2022 года я здесь и стараюсь регулярно посещать матчи.

Как мне атмосфера на стадионе «Спартака»? Просто потрясающая. Меня спросили, почему я так часто хожу на матчи, потому что я как спортсменка знаю, что эти эмоции от трибун и заряд настолько вдохновляют. Атмосфера на стадионе просто потрясающая. Иногда не верю, что это по-настоящему происходит. Именно за этой атмосферой нужно сюда ходить», – цитирует «РБ Спорт» Мельникову.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова

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