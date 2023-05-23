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Сегодня, 18:10

Английский журналист Кинселла считает, что у Захаряна больше не будет шанса перейти в «Челси»

Алина Савинова
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Английский журналист Низар Кинселла оценил перспективы перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не уверен, но думаю, что такого шанса у Захаряна больше не будет. «Челси» потратил очень много денег на трансферы, в команду пришли молодые игроки, в том числе и на позиции, где мог бы сыграть Захарян. Кроме того, он теперь на год старше. Захаряна ведь хотели взять на перспективу, чтобы он сначала играл за вторую команду или отправился в аренду. Я бы сильно удивился, если бы «Челси» сейчас предпринял еще одну попытку подписать Захаряна. В данной ситуации я посоветовал бы ему попробовать сначала свои силы в другой лиге», — цитирует журналиста Metaratings.ru.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

Полузащитник дебютировал в основной команде «Динамо» в 2020 году. В текущем сезоне на счету 19-летнего футболиста 4 гола и 7 результативных передач в 25 матчах за бело-голубых.

Источник: https://metaratings.ru/news/angliiskii-zhurnalist-kinsella-o-perekhode-zakharyana-v-chelsi-dumayu-takogo-shansa-u-nego-bolshe-ne-budet-253377/
Арсен Захарян
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