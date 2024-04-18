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Сегодня, 21:22

Энрикес: «Мы должны показать, что «Балтика» заслуживает остаться в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес прокомментировал борьбу команды за сохранение прописки в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Мы знаем, что сейчас у нас в чемпионате сложная ситуация. Нам необходимо набрать как можно больше очков. Мы должны показать, что мы заслуживаем остаться в РПЛ в следующем году. Предстоял непростые матчи с «Крыльями», с «Ростовом», но все возможно. Нам нужно выиграть в каком-нибудь из матчей», — приводит слова Энрикеса Metaratings.ru.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 23 матчах. Команда 20 апреля сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
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