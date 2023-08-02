Форвард «Балтики» Энрикес — о возможности получить гражданство РФ: «Для начала — выучу русский язык»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о трудностях с изучением русского языка.

«Честно, пока очень сложно, трудный язык. Выучил только несколько слов — «привет», «спасибо», «лево» и «право», то есть базовые выражения. Гражданство? Пока не знаю. Через многие годы — возможно. Для начала — выучу русский язык», — приводит слова Энрикеса Sport24.

Энрикес — чемпион Чили и Хорватии, обладатель Кубка Англии, победитель Кубка Южной Америки. Выступал за клубы «Универсидад де Чили», «Манчестер Юнайтед», «Уиган», «Сарагос», загребское «Динамо», «Атлас» и «Форталеза».

Вместе со сборной Чили в 2015 году форвард стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.