Круговой — о стажировке Жиркова в ЦСКА: «Очень жду возможности снова с ним поработать»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об ожиданиях от совместной работы с экс-игроком армейцев Юрием Жирковым.

«Знаю, видел новости, что Юрий Жирков будет проходить тренерскую стажировку в ЦСКА. На днях он уже должен приехать, как раз увидимся. Мы же с ним и в «Зените» вместе были. Он обо мне вроде как неплохо отзывается. Поэтому, конечно, очень жду возможности снова поработать с Юрием Валентиновичем», — приводит слова Кругового Legalbet.

Ранее СМИ стало известно, что Жирков пройдет стажировку в тренерском штабе ЦСКА. Он завершил карьеру футболиста в 2023 году.