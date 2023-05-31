Анцелиович: «Не факт, что Россия обязана выдать Промеса Нидерландам»

Анцелиович рассказала, почему Промесу может быть отказано в получении гражданства России

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, почему нападающему «Спартака» Квинси Промесу может быть отказано в получении гражданства России.

«Для получения гражданства одно из основных условий — это отсутствие уголовного преследования и тем более судимости. Все это является препятствием для получения российского гражданства. Что касается экстрадиции, не факт, что мы обязаны его выдать. Это будет зависеть от того, есть ли соглашение о выдаче сторон между нашими странами», — приводит слова Анцелиович Metaratings.ru.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.