Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Анцелиович: «Едва ли CAS станет рассматривать дела об отказе европейских клубов играть с российскими»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказала мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет рассматривать дела об отказе европейских клубов играть с российскими.

«Успех зависит от того, насколько тщательно были прописаны в документе все условия. Если в контракте вообще ничего подобного не содержится, дело принимает другой оборот. Многое будет зависеть и от того, в какой системе будут рассматриваться иски.

Все-таки это не административное производство, когда все закреплено по месту нахождения. В контракте это обычно указывается по выбору сторон. CAS едва ли станет рассматривать данные дела. Все же Спортивный арбитражный суд не занимается финансовыми вопросами», — приводит слова Анцелиовича RT.

На зимних сборах с российскими командами отказались проводить товарищеские матчи «Левски», «Берое» (оба — Болгария), «Тисакечке» (Венгрия) и «Вайле» (Дания).

Источник: RT
Футбол
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Илича заявил, что общался с Хашигом и Рыскиным по возможному переходу в «Краснодар» и «Ростов»
Президент «Урала» Иванов не видит проблем в продаже пива на стадионах
Испанский тренер по физподготовке покинул «Динамо»
Анцелиович рассказала, сколько может длиться тяжба между клубами о срыве товарищеских матчей
Медведева — о российском футболе: «Российского Месси или Роналду у нас нет»
Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Медведева — о российском футболе: «Российского Месси или Роналду у нас нет»