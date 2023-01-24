Анцелиович: «Едва ли CAS станет рассматривать дела об отказе европейских клубов играть с российскими»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказала мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет рассматривать дела об отказе европейских клубов играть с российскими.

«Успех зависит от того, насколько тщательно были прописаны в документе все условия. Если в контракте вообще ничего подобного не содержится, дело принимает другой оборот. Многое будет зависеть и от того, в какой системе будут рассматриваться иски.

Все-таки это не административное производство, когда все закреплено по месту нахождения. В контракте это обычно указывается по выбору сторон. CAS едва ли станет рассматривать данные дела. Все же Спортивный арбитражный суд не занимается финансовыми вопросами», — приводит слова Анцелиовича RT.

На зимних сборах с российскими командами отказались проводить товарищеские матчи «Левски», «Берое» (оба — Болгария), «Тисакечке» (Венгрия) и «Вайле» (Дания).