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Сегодня, 11:00

Анохин: «Наш контракт с РФС рассчитан на четыре года»

Александр Кружков
Обозреватель
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Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничестве с РФС.

— В 2022-м ваша букмекерская компания заключила контракт с РФС на один год с возможностью продления еще на три. Когда эта опция будет активирована?

— Нет-нет, контракт изначально рассчитан на четыре года. С единственной оговоркой — в случае возвращения наших клубов в Европу мы пересматриваем некоторые условия и формат Кубка России. Пока к этому нет предпосылок. Так что на ближайший сезон в рамках общего контракта просто подписали дополнительное соглашение, где уточняется график платежей и количество матчей, которые покажет в прямом эфире федеральный спортивный телеканал.

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РФС
Сергей Анохин
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