Анохин передал посреднику часть взятки на заправке в Красногорске

Бывший генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин передал 10 миллионов рублей, которые являлись частью взятки в размере 60 миллионов рублей, на заправке в Красногорске, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«28 января 2025 года денежные средства в сумме 10 млн рублей на автозаправке в городе Красногорск были переданы сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента», — говорится в сообщении.

О задержании 51-летнего функционера стало известно 29 января. Сообщалось, что Анохин передал взятку представителю силовых структур.

Ранее Анохин был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год, а также руководил футбольным клубом «Химки».

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