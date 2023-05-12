Анохин: «Толстых боролся за очищение российского футбола, но делал это топорно»

Экс генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о самом памятном заседании исполкома РФС.

— Шесть лет вы были членом исполкома РФС. Какое заседание никогда не забудете?

— Одно из таких провели в 2014 году. Впервые обсуждался вопрос вступления крымских клубов в состав Российского футбольного союза. Разговор постоянно шел на повышенных тонах, Гинер и Керимов особенно жестко оппонировали Толстых, который тогда возглавлял РФС. Степашин и Якунин, наоборот, всех успокаивали. Если бы не они, дискуссия была бы еще жарче. А может, и до рукоприкладства бы дошло. Кстати, стенограмма заседания потом попала в прессу и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Ну и конечно, запомнился исполком, на котором я предложил Николаю Александровичу досрочно покинуть пост президента. Это уже 2015-й. Мне искренне жаль, что так получилось. Но Толстых не оставил нам выбора.

Он боролся за очищение российского футбола. Правда, делал это топорно, ни с кем не советовался. Кончилось тем, что РФС оказался на грани банкротства! Спонсоры отвернулись, долги союза превысили миллиард рублей! Поверьте, в той ситуации отставка Толстых была единственным выходом.

У меня со всеми бывшими президентами РФС хорошие отношения. Кроме Николая Александровича. Но сейчас хоть здороваться со мной начал...