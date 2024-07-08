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Сегодня, 13:11

«Акрон» в товарищеском матче разгромил турецкий «Антальяспор»

Сергей Разин
корреспондент
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«Акрон» в товарищеском матче в Измире обыграл «Антальяспор» со счетом 4:0.

Отличились Вячеслав Бардыбахин, Сергей Грибов, Марат Бокоев и Максим Болдырев. Матч проходил в формате два тайма по 35 минут. Сегодня «Акрон» проведет еще один товарищеский матч — против казахстанского «Хан Тенгри».

В 1-м туре РПЛ «Акрон» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 20 июля в Москве.

Товарищеский матч

«Антальяспор» (Турция) — «Акрон» (Россия) — 0:4 (0:3)

Голы: Бардыбахин, 1 (0:1). Грибов, 34 (0:2). Бокоев, 37 (0:3). Болдырев, 55 (0:4).

«Акрон»: Васютин, Бардыбахин, Бокоев (Криворучко, 44), Джурасович, Алехин, Пестряков, Болдырев, Чалигава, Грибов (Холодов, 44), Дмитриев, Картоев.

8 июля. Измир. Стадион «Bornova Stadium».

ФК Акрон
ФК Антальяспор
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